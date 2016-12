Festas em três municípios são opções para quem vai passar a virada na Serra

Ano-novo 28/12/2016 | 13h57 Atualizada em

Embora Caxias do Sul tenha cancelado a festa de Ano-Novo, quem ficar na Serra tem opções para assistir à queima de fogos e aproveitar shows em pelo menos três cidades. As informações são da Gaúcha Serra.

Na Região das Hortênsias, são dois eventos gratuitos. Em Gramado, o show da virada será na Rua Coberta, a partir das 22h. A apresentação musical será de Nolasco e Bárbara. A partir da meia-noite, começa a queima de fogos com duração de oito minutos próximo à Igreja Matriz São Pedro. Em Nova Petrópolis, a Praça das Flores é o cenário da festa, que começa às 22h30, com show da Banda Barbarella.



Já para quem estiver na Região Uva e Vinho, a opção é entrar em 2017 no Réveillon de Carlos Barbosa. O Palco da Estação terá shows de artistas locais a partir das 22h. A primeira atração será Laura Dalmas, que participou do programa The Voice, da Rede Globo. A cantora se apresentará com a banda Cabelos Cacheados. Depois, é a vez do show da dupla The Borges. À meia-noite, haverá queima de fogos.