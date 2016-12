Diocese de Caxias: 82 anos em registros fotográficos

Memória 28/12/2016 | 13h46 Atualizada em

Sagração de Dom José Barea (no centro da imagem) na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, em 19 de janeiro de 1936

Sagração de Dom José Barea (no centro da imagem) na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, em 19 de janeiro de 1936 Foto: acervo Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

Interessados em contribuir com o acervo histórico da Diocese de Caxias do Sul podem continuar enviando seus registros fotográficos antigos. O projeto Minha, Nossa História — A sua história faz parte da nossa!, estava previsto para encerrar no último dia 15, mas continuará ocorrendo durante o próximo ano.



Desde que a campanha foi lançada, em setembro, quase 200 fotografias já foram digitalizadas e disponibilizadas em um álbum no perfil da diocese no Facebook — qualquer pessoa que tenha uma conta na rede social pode acessá-lo.

Os registros que compõem o álbum foram enviados, por exemplo, por moradores da região, como a cidade de Farroupilha, cedidas pelo Museu dos Capuchinhos (Muscap) e selecionadas do Museu Diocesano Dom José Barea.

— Nós conseguimos materiais riquíssimos, como as primeiras procissões de Nossa Senhora de Caravaggio, que eram feitas de calhambeque, em Farroupilha — ressalta o assessor da Diocese de Caxias do Sul, o padre Elton Marcelo Aristides.



A ideia, segundo ele, é que os moradores da Serra possam partilhar e conhecer registros históricos da Serra gaúcha que, antes, talvez, ficassem restritos apenas ao núcleo familiar. O projeto surgiu também em razão da comemoração dos 82 anos da diocese caxiense.



— Eu ouvia com muita frequência as pessoas dizerem que tinham registros, mas que em reformas de casa, mudanças, tinham jogado fora ou tinham se perdido. Então pensei: por que não fazer um acervo com essas fotos, poderia ser simples, mas que estivessem disponíveis para as pessoas — explica o religioso.

Acima, por exemplo, um registro da sagração de Dom José Barea na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, em 19 de janeiro de 1936. Ele está no centro da imagem, cercado de demais religiosos. Dom José, o primeiro bispo da cidade, atuou à frente da diocese entre os anos de 1936 e 1951. O religioso faleceu aos 58 anos, no dia 19 de novembro de 1951, devido a complicações cardíacas, no Hospital Pompéia, casa de saúde que ajudou a construir.

Abaixo, a entronização (colocação) da imagem do Sagrado Coração de Jesus na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Na foto, o presidente Bernardino Conte, colocando a imagem em 24 de março de 1961.



Colocação da imagem do Sagrado Coração de Jesus na Câmara de Vereadores de Caxias em março de 1961 Foto: acervo Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

Como participar

Os interessados em contribuir com o acervo podem enviar as fotos ao e-mail imprensadiocesedecaxias@gmail.com. Mais informações pelo telefone (54) 3214.5388. É necessário identificar o período da fotografia e contextualizar o assunto do registro.

Os arquivos podem ser digitalizados para que o doador permaneça com a cópia original. Ao enviar o material, o participante autoriza a publicação dele de maneira voluntária.



O pedido da diocese é que as fotos tenham alguma relação com a instituição como por exemplo, festas religiosas, visitas de líderes religiosos, entre outros.

Formação

A Diocese de Caxias do Sul é constituída pelos municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul,Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Jaquirana, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Parai, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Teresa, São Francisco de Paula, São Jorge, São Marcos, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata. Também compreende parte dos municípios de São Valentim do Sul e Imigrante.

Abaixo, um registro do mutirão para construção do salão da comunidade São Braz, no bairro Cinquentenário, em Farroupilha. A foto foi cedida ao acervo da diocese por um morador do município.



Construção do salão da comunidade São Braz, no bairro Cinquentenário, em Farroupilha Foto: acervo de Roque Jr,arquivo da Diocese de Caxias do Sul / Divulgação