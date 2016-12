Colisão entre caminhão e dois carros deixa quatro feridos na Serra

Saída para o feriado 24/12/2016 | 10h17

Um acidente envolvendo três veículos e um caminhão deixou quatro pessoas feridas no final da tarde de sexta-feira em Farroupilha, na Serra. A colisão frontal ocorreu na altura do km 57 da ERS-122, próximo a Nova Milano. De acordo com a Brigada Militar, um Gol, que trafegava no sentido São Vendelino-Farroupilha, bateu em um Corsa e, depois, em um caminhão.



Rodrigo Nicoletti de Almeida, 20 anos, condutor do Gol, foi levado em estado grave para o Pompéia, em Caxias do Sul. Ele não corre risco de vida, segundo informações do hospital. Além dele, ficaram feridos Ivete Ferreira Machado, 59 anos, Daniela Cristina Schmatz, 32 anos, e Rosemara Cavalini Schmatz, 50 anos. Todos estavam em estado regular na manhã deste sábado.