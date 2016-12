Carreta carregada de bobina colide em ônibus na ERS-122, na entrada de Farroupilha

Trânsito 31/12/2016 | 13h35 Atualizada em

Um acidente de grandes proporções altera o trânsito no Km 61 da ERS-122 neste sábado, próximo ao entroncamento com a RS-453, na entrada de Farroupilha. Veículos estão sendo desviados pela lateral por conta de uma colisão envolvendo uma carreta, um ônibus e pelo menos três carros.

Minutos antes das 10h, o motorista de uma carreta (rodotrem) que vinha no sentido Farroupilha-Caxias perdeu o controle do veículo próximo a uma sinaleira e acabou batendo em um ônibus que estava no mesmo sentido, porém trafegava pela pista lateral para fazer o retorno. Com o choque, a carreta chegou a capotar o reboque e quatro bobinas de aço pesando aproximadamente 12 mil quilos cada despencaram. Elas atingiram pelo menos três carros, dois que trafegavam no sentido Caxias-Farroupilha e um que estava estacionado.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), nove pessoas ficaram feridas, duas passageiras do caminhão, seis do ônibus e uma de um carro. Todas as foram encaminhados ao Hospital São Carlos, em Farroupilha, porém nenhum com gravidade. No início da tarde, apenas um dos feridos ainda fazia exames, enquanto os demais já haviam sido liberados.



O almoxarife Samuel Gervasoni, 37 anos, acredita ter presenciado um milagre. Ele se deslocava até a casa dos pais, com a esposa e o filho pequeno no banco traseiro do carro. Uma das bobinas que despencou do caminhão bateu na lateral do veículo no qual a família estava, atingindo exatamente o lado onde estava Benjamin, de apenas quatro meses.



— Vi o caminhão caindo e só deu tempo de acelerar o carro. Minha mulher abraçou nosso filho na hora. Quando saí, não queria olhar para trás com medo do que pudesse ter acontecido. Acho que só pode ter sido um milagre, só por Deus mesmo, não tem explicação. Dois segundos a menos e a bobina ia passar por cima da gente. Só tenho a comemorar — relatou.



O acidente ocorreu bem em frente à loja Valentini, atingindo a Ecosport de uma das proprietárias, que estava estacionada ali. O dano material, no entanto, não deixou Dilva Valentini abalada. Ela estava mesmo era aliviada com o fato de ninguém ter se ferido gravemente no acidente.



— O barulho na hora foi demais, foi terrível. Em vista da proporção, não aconteceu nada — disse ela.



O motorista do ônibus atingido pelo caminhão seguia de Gramado para Bento Gonçalves, e havia pego a ERS-122 porque o caminho que costumava fazer em outros dias apresentava bloqueios nesta manhã. Ele estava fazendo o retorno na rodovia quando viu o caminhão e tentou desviar — apenas a lateral e a traseira foram atingidas. O veículo trafegava com 46 pessoas dentro, mas nenhuma ficou ferida.



— Ficou um trauma. Primeiro, pensei que a carreta ia vir por cima — contou o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar.



No momento, o fluxo na entrada de Farroupilha está sendo desviado pelas vias laterais, por conta do bloqueio nas faixas centrais (ainda não há previsão para a retirada da carreta). O trânsito está fluindo, apesar da lentidão por conta de alguns motoristas mais curiosos que trafegam lentamente para ver o acidente.



Carro que estava estacionado em frente a uma loja foi atingido por bobina Foto: Siliane Vieira / Agência RBS