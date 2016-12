Caminhão despenca de ponte de 30 metros em Carlos Barbosa 

Trânsito 29/12/2016 | 14h59 Atualizada em

Um caminhoneiro teve ferimentos leves após a carreta que conduzia cair de uma ponte de cerca de 40 metros em Carlos Barbosa. Segundo os Bombeiros Voluntários do município responsáveis pelo socorro à vítima, o condutor perdeu o controle da Scania e acabou capotando na ponte, caindo com a cabine no solo. Ela ficou praticamente em pé, já que estava sem carga transportada.

Foto: Cassiano Deitos Pianezzola / Estação FM/ Divulgação

Moacir Marcos Fernandes de 43 anos, seguia no sentido São Vendelino/Carlos Barbosa. O acidente ocorreu no Km 13 da ERS-446, próximo da localidade de São José, próximo das 10h. Ele estava sozinho no interior do veículo. Fernandes passa por exames no Hospital São Carlos.

Segundo laudo inicial, ele teve ferimentos na região do olho e em um dos braços, mas está fora de perigo.