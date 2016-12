Boneco do Papai Noel da Praça da Bandeira, em Flores da Cunha, é furtado

Decoração 21/12/2016 | 11h35 Atualizada em

Depois de ser furtado durante a madrugada desta quarta-feira, o Papai Noel que enfeita o trenó da Praça da Bandeira, em Flores da Cunha, foi encontrado por volta das 11h. Segundo informações da prefeitura municipal, o enfeite está em péssimas condições: sujo e furado. Agora, o objeto será reparado pela Secretaria de Turismo e devolvido à decoração natalina do município.



Leia mais

Falta de remédios nas UBSs obriga pacientes a comprar medicamentos

UPA Zona Norte deve ser aberta em Caxias no primeiro semestre de 2017

Além da fila de espera, postão de Caxias amarga sobrecarga de médicos, enfermeiros e técnicos

Agressão a médico dentro do postão de Caxias é registrada na Polícia Civil

Em Caxias, o furto do boneco do Papai Noel que fazia parte da decoração natalina na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, foi confirmado. O boneco ficava ao lado do presépio e foi confeccionado por voluntários das oficinas Cultura na Comunidade, uma ação da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com o Banco de Vestuário.