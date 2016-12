Após AVC, Padre Roque Grazziotin é internado na UTI, em Caxias

Religioso 26/12/2016 | 14h41 Atualizada em

Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e ser encaminhado ao Hospital Pompéia, padre Roque Grazziotin, 70 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Segundo relato do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, o AVC foi diagnosticado como hemorrágico, que acontece quando há o rompimento de um vaso cerebral.



— Estamos acompanhando a evolução dele — resume o bispo.

Padre Roque responde aos estímulos, inclusive abrindo os olhos, mas não fala.

Segundo o bispo, colegas de Grazziotin no Centro Diocesano de Formação Pastoral, onde o religioso atua, perceberam a ausência dele durante a manhã de Natal. Ele foi encontrado desacordado, segundo o bispo, e encaminhado pelo Samu ao Pompéia.

Padre Roque começou a vida religiosa aos 11 anos, ao ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, com o desejo de tornar-se padre. Ele concorreu a prefeito em Caxias em 1988, mas não se elegeu. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1998.

Atualmente, exerce funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). É coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.