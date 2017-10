Frei Jaime: viver é um exercício contínuo e exigente

Opinião 16/10/2017 | 07h30 Atualizada em

Bom Dia! Aos poucos a claridade vai chegando... um novo dia e uma nova semana estão diante de nós, como um presente da bondade divina! Com o coração sereno pela oportunidade de recomeçar, ergamos os olhos aos céus e sejamos agradecidos. Muitos gostariam de estar em nosso lugar.

"Se queremos encontrar pérolas, temos que mergulhar." (J. Dryden).

As buscas humanas são variadas. De um jeito ou de outro, todos tentam encontrar algo. O lado positivo dessa inquietação está na diversidade de conquistas. Em alguns momentos é necessário mergulhar profundamente para tentar encontrar aquelas pérolas, que estão nos espaços menos frequentados. De fato, alguns ganhos só são alcançados por aqueles que são persistentes. Todos gostariam de encontrar pérolas, mas nem todos estão dispostos a abraçar alguns sacrifícios. Águas rasas não escondem tesouros. A superficialidade é incapaz de apresentar e reter aquele mistério que é envolvente e que convoca a um outro conteúdo de vida. O segredo é saber mergulhar, isto é, não acomodar-se com as facilidades. Há uma complexidade que perpassa determinadas buscas. Não é propriamente uma dificuldade, mas uma demonstração de grandiosidade. As pérolas do amor, da justiça, da bondade, da fraternidade aguardam por exímios mergulhadores.

Viver é um exercício contínuo e exigente, mas que é compensado pela qualidade e perenidade da alegria. Há quem opta em permanecer apenas nas margens, outros preferem águas pouco profundas. Mas tem os que mergulham e alcançam os objetivos, descobrem maravilhas, surpreendem-se com o que era até então desconhecido e distante. A vida é preciosa demais para ser vivida apenas na aparência. Quem aceita desafios, abandona a acomodação e adentra para águas mais profundas. Há muitas pérolas aguardando por ágeis mergulhadores.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!