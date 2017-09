Frei Jaime: não tenha medo de errar. Tenha medo de cometer os mesmos erros

Opinião 29/09/2017 | 08h42 Atualizada em

O desejo de acertar faz com que a vida estabeleça uma conexão com a verdade. O normal seria, na condição de humanos, buscar sempre o que é certo, o que é correto. Porém, cometer erros é quase natural, parte inerente à existência. Algumas pessoas, por medo de errar, se omitem, deixam de fazer. Em nada ajuda tal postura. Alguns erros acabam ensinando muito. Quanto aprendizado a partir de determinados enganos. Porém, cometer sempre os mesmos erros é sinal de fraqueza, de pouca convicção, de desconhecimento da realidade.

O medo não ajuda em nenhuma situação. Mas se for para ter medo, que seja, então, o medo de cometer os mesmos erros. Quantas perdas no simples fato de repetir alguns erros. A incidência de alguns tropeços pode comprometer a caminhada. O importante é estar aberto ao aprendizado e perceber alguns sinais que alertam quando da proximidade de alguns perigos. Muitos acabam se escondendo atrás de algumas afirmações como: 'errar é humano.'

Sim, é algo até comum. Mas tropeçar sempre na mesma pedra é muita distração. A vida supõe atenção e anseio pelo melhor. Como faz bem aprender e, consequentemente, superar uma etapa para poder abraçar um novo momento de vida. Um passo depois do outro, conservando paz no coração, alegrando-se com tantas coisas que já estão dando certo e que são fonte de alegria. Viver é não abrir mão de ser um eterno aprendiz.

