Frei Jaime: viver é a única coisa que não dá para deixar para depois

Vencendo a tentação de ficar mais um pouco... Dando ritmo ao novo dia que nos é dado como um belo presente! Para receber esse presente, não pode faltar alegria e disposição! Vamos lá!



"Viver é a única coisa que não dá para deixar para depois." (G. Garabyra).



As solicitações e ocupações normalmente são em grande volume. A grande maioria enfrenta agendas lotadas, outros não acumulam muitas atividades, mas o pouco acaba tornando-se muito. A distribuição do tempo passou a ser uma verdadeira 'ginástica' diária. Talvez seja por isso que muitos acabam afirmando: 'não tenho tempo'. A falta de tempo faz com que sejam adiadas algumas coisas.



É comum deixar para depois, mesmo sabendo que esse 'depois', às vezes, não chegue nunca. Ter que deixar algumas coisas para depois não é o problema, o desafio é saber o que deve ser adiado para um outro momento. O essencial não pode ser deixado para outra ocasião. Determinadas prioridades devem estar nos primeiros lugares no elenco de atividades diárias. De fato, sempre faltará tempo para quem está envolvido em muitos afazeres. Saber lidar com a angústia e a ansiedade é um desafio constante, um aprendizado até obrigatório. Porém, antes do fazer está o ser, antes dos compromissos está a pessoa.



Ao menos idealmente deveria ser assim. Por isso, viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. O tempo dedicado para respirar, para alimentar-se, para o repouso, para a convivência é um tempo único e muito especial. Os minutos diários destinados à paz é um tempo muito bem empregado. Antes de qualquer ocupação deve estar a vida. Viver requer um único tempo: agora. Deixar para depois poderá ser tarde demais.



Bênçãos. Paz & Bem. Santa Alegria. Abraços!