Frei Jaime: sorria! Depois encontramos um motivo

14/07/2017 | 08h37

A claridade anuncia a chegada de um novo dia... `Alguém¿ chegou antes e preparou essa nova jornada... Ele não pede nada em troca. Simplesmente ama as suas criaturas. Sentir-se amado é o suficiente para querer viver intensamente... Em frente!



"Sorria! Depois encontramos um motivo."



O sorriso é universal. Uma linguagem compreensível, desde o analfabeto até o mais letrado. Às vezes os que têm menos certificados e diplomas sabem sorrir mais do que aqueles que muito sabem. Pode ser uma simples opinião ou constatação: as pessoas estão sorrindo menos. Alguns até passam dias e dias sem sorrir. Alegam não haver motivos para tal. Se não houver motivos, é importante continuar sorrindo.



Os motivos serão identificados num outro momento. Sorrir não é uma obrigação, mas sem sorrisos a vida não alcança a plenitude. Tem pessoas que levam a sério o valor do sorriso: continuam sorrindo, mesmo quando o coração está chorando. Sorrir deveria ser um compromisso indispensável à convivência. Uma criança sorri sem motivos. Os adultos correm o risco de negligenciar o sorriso. E isso não faz bem. Pelo contrário, pode haver complicações no campo da saúde, se a pessoa não transborda suas emoções também através do sorriso. Rir por nada não é bobeira, pode ser uma manifestação de inteligência.



Quem é mais extrovertido encontra motivos até onde não têm motivos, mas não deixa de esboçar um sorriso,independente se o outro é conhecido ou desconhecido. A convivência familiar, profissional e educacional torna-se saudável quando alguns membros sabem sorrir por nada. É maravilhoso estar em companhia de pessoas que se expressam sorrindo, os ambientes ficam mais leves, a comunicação se torna espontânea, os problemas ficam distantes da emocionalização. Motivos não faltam para sorrir. Mas se faltar motivos, depois será possível encontrar. O importante é sorrir.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!