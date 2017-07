Frei Jaime: quem vive com alegria tem capacidade elevada de solução de problemas

Opinião 25/07/2017 | 08h22 Atualizada em

É sempre muito bom recomeçar e sentir a força da vida, inspirando um novo jeito de viver... Cada dia é uma oportunidade única, uma bênção, uma nova chance que o Autor da vida nos concede! Com o coração agradecido, vamos lá...



"Gente positiva é a que cai, levanta, sacode a poeira, sorri pra vida e diz: 'lá vou eu de novo.'"



O humor é capaz de dar um toque especial aos dias e abrir sempre uma nova janela, por onde a esperança adentra e se aloja. Viver com bom humor é uma opção muito inteligente e transformadora. Quem vive com alegria tem capacidade elevada de solução de problemas. Ser positivo, mesmo quando as dificuldades se tornam insistentes e alguns sofrimentos adquirem elevadas proporções, é uma forma de dar sentido à vida e de abraçar serenamente cada dia, não perdendo de vista o caminho a ser trilhado.



A pessoa otimista também leva tombos, mas não fica caída, lamentando o ocorrido. Pelo contrário, levanta, sacode a poeira, sorri para a vida e diz: 'lá vou eu de novo.' Como é bom ter pessoas assim por perto. Melhor ainda é ser uma pessoa assim: disposta, dinâmica e muito esperançosa.



Até o tom de voz de uma pessoa positiva é diferente: mais suave, pleno de compreensão e vigoroso. Quem é positivo não abre mão de uma certeza: vai dar certo. Por isso é persistente até o último instante. O jeito de encarar a vida não está determinado. Pode ter a influência dos traços da personalidade, mas é uma escolha pessoal. Quanta leveza está no coração de quem é capaz de dizer e viver: 'lá vou de novo.'



É importante ir de novo, quantas vezes forem necessárias, independente da opinião alheia. Estar sempre recomeçando, não dando muito espaço para a lamentação advinda dos tombos, é construir uma história diferenciada, é estar preparado para acolher as diferentes surpresas da vida. Vale a pena sacudir a poeira e continuar.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!