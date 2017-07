Frei Jaime: o cotidiano é o lugar das decisões e da realização

Opinião 03/07/2017 | 07h30 Atualizada em

Entrando no ritmo novamente... Impossível não se sentir alegre em poder recomeçar... Quantos dariam tudo para estar em nosso lugar! Então, recomeçando com ânimo e disposição, abraçando a vida com todos os seus desafios! Vamos lá!



"Preocupação não resolve os problemas de amanhã, só tira a paz de hoje!"



Os humanos já deram conta de muitas coisas, a superação e a inovação são visíveis. Porém, quando se trata de preocupações, poucos conseguem administrar o estado de ânimo. Quanta energia simplesmente desperdiçada pelo excesso de pensamentos e questionamentos em relação ao amanhã. É evidente que o amanhã faz parte da trajetória, mas a vida acontece no hoje.



O cotidiano é o lugar das decisões e da realização. É preciso aceitar o que sempre marcou presença na história humana: se está vivo, tem problemas para resolver. Não existe um dia sem alguma preocupação. Viver é assim: saber dar conta dos desafios, sem esquecer do sorriso, do entusiasmo e do afeto. O pacto, porém, deve ser com a paz e não com as preocupações. Jamais perder a paz interior. Um dia sem paz é um dia sem oxigênio.



Os outros podem até tentar roubar a paz, mas a permissão é pessoal. Os problemas podem ser resolvidos, sem perder a paz do coração. Esse aprendizado é urgente, num tempo de tantas complicações, desentendimentos e empoderamentos. Quem souber manter um nível adequado de paz, terá recursos suficientes para muitas conquistas. Afinal, as preocupações não ajudam na solução, pelo contrário, aumentam e multiplicam os problemas. Todos os dias é possível renovar a disposição de manter a paz, independente das circunstâncias. O segredo reside no cultivo da espiritualidade e no autocontrole. Viver um dia de cada vez e acreditar que o amanhã terá as devidas soluções, pois não faltará o principal: a paz.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!