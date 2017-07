Frei Jaime: muitos chegam no amanhã e lamentam terem perdido as oportunidades do ontem

Opinião 24/07/2017 | 08h30 Atualizada em

Bom Dia! Um amanhecer que convida a abraçar o novo dia e a nova semana... Recomeçar com a serenidade de quem sabe em `quem¿ colocou toda sua confiança... um passo depois do outro e os objetivos serão alcançados... Vamos que vamos!

"A sabedoria do peregrino consiste não em chegar depressa ao seu destino, mas em apreciar as belezas do caminho."

Ser peregrino neste mundo é uma forma serena de entender a dinâmica da vida e, também, de ter presente a transitoriedade. Sim, um dia será necessário partir para outro rumos. Ninguém sabe quanto tempo resta para percorrer, desconhece naturalmente as condições do caminho. A única certeza diz respeito à necessidade de continuar percorrendo as longas ou curtas estradas da vida. Não faz bem ter pressa em chegar ao destino. De fato, a pressa em nada auxilia. Pelo contrário, impede que os cenários sejam contemplados. Quem tem pressa não se atém aos detalhes, não presta atenção às belezas que estão às margens dos itinerários. Quanta gente deixa de valorizar o hoje, pensando que o amanhã será bem melhor.

Muitos chegam no amanhã e lamentam terem perdido as oportunidades do ontem. Tarde demais, pois é impossível recuperar o tempo que já passou. A condição de peregrino faz com que todos estejam sempre a caminho. A sabedoria, no entanto, é um presente àqueles que não se deixam tomar pela ansiedade em relação ao amanhã. Ser sábio é ser capaz de viver um dia de cada vez e de prestar atenção às belezas do caminho. São tantos sinais e incontáveis detalhes que surpreendem os que não têm pressa.

Viver de uma forma diferente não é privilégio de alguns, mas uma conquista pessoal. Um pouco de cada vez e a vida vai assimilando o melhor jeito de caminhar, sem pressa, mas com determinação em busca da meta. Ao longo do caminho sempre tem flores.

