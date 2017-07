Frei Jaime: as oportunidades são muitas e estão ao alcance de todos

Opinião 21/07/2017 | 08h25 Atualizada em

Acordar, em todos os sentidos, para encontrar-se com a vida, que pulsa intensamente em cada um de nós... Viver é um eterno recomeçar, na certeza de que Ele pisa o mesmo chão e anda na mesma direção... Vamos lá... Deixando o cansaço de lado, comprometidos com a felicidade...



"Mire na lua, porque mesmo que você erre, acabará entre as estrelas." (Les Brow).



Viver é encontrar o rumo certo. As oportunidades são muitas e estão ao alcance de todos. Ninguém deveria viver triste. Os problemas podem exigir uma maior atenção, mas não deveriam abalar ou descartar o desejo de felicidade. Muitos desistem de investir na vida por ter que enfrentar, todos os dias, uma variedade de exigentes situações. Há uma faceta quase sempre desconsiderada pela maioria: se não fossem as adversidades seria mais difícil chegar à maturidade. Não se trata de ir em busca do difícil, mas de perceber que há outros ganhos, mesmo quando não é alcançado o pretendido.



Se o objetivo era mirar a lua e não deu certo, ao redor da lua estão incontáveis estrelas. O que parece um erro, pode se tornar um ganho: errar o alvo da lua, mas ficar entre as estrelas, também é um significativo ganho. O importante na vida é ter uma meta, um objetivo claro. Os resultados poderão gerar outras oportunidades, talvez tão importantes quanto aquela idealizada. Não convém sentir-se derrotado quando algo não acontece: as estrelas também têm um brilho intenso.



Uma das carências desse tempo é a incapacidade de lidar com aparentes derrotas. Se não acontece no formato desejado, alguns acabam desistindo de tudo. Não deveria ser assim. Ter a habilidade de refazer-se é o ideal, independente da situação. Ser capaz de contemplar as estrelas, que doam gratuitamente seu brilho, apesar de não ter alcançado a lua. Sim, as estrelas também brilham.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!