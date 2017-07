Frei Jaime: alguns desistem, outros adquirem consistência e maturidade

Opinião 26/07/2017 | 08h23 Atualizada em

Reunindo serenidade, espantando as preocupações, abraçando alegremente esse novo dia... Dia de S. Joaquim e Sant'Ana, os avós do Menino Jesus. Logo, hoje é o dia dos Avós, dos Nonos... Parabéns!



"Somos pedras brutas sendo lapidadas pelos golpes da vida: uns nos dão forma e outros nos dão brilho, mas todos agregam valor à existência."



O ser humano é capaz de ir ao encontro da perfeição e, aos poucos, ajustar o que nem sempre ajuda ou harmoniza. Ter limitações é algo natural. Lapidar-se, até dar brilho à existência, é um escolha significativa. É interessante perceber que os acontecimentos, aparentemente duros, são os que mais auxiliam no processo de crescimento. As dificuldades agregam valor e permitem que o desenvolvimento seja dinâmico. Sim, somos 'pedras brutas' que necessitam ser talhadas com esmero, um pouco cada dia, até alcançar o ideal, a beleza.



Não importa quanto tempo é necessário, mas viver é ir plenificando a mente e o coração, até adquirir aquele patamar desejado. Se há uma contínua abertura e um desejo de aprendizado, tudo pode auxiliar para que a humanização seja visível e convicta. Quem não aceita ser provado pelas exigências e desacertos, pouco cresce. Os golpes da vida são comuns: todos, cedo ou tarde, são provados. Alguns desistem, outros adquirem consistência e maturidade. Viver é uma questão de atenção e de intuição. Permitir ser lapidado, supõe muita humildade.



A revolta diante dos problemas e sofrimentos, pode sinalizar a falta de aceitação das próprias limitações inerentes ao ser humano. Um coração humilde abre espaço para que a vida desenvolva a superação e a própria aceitação. Para ter forma e brilho é necessário muita paciência e persistência. Aos poucos, a lapidação vai dando o contorno ideal, então a alegria perpassará a existência.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!