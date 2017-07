Frei Jaime: a  busca pela verdade é legítima e necessária

Opinião 19/07/2017 | 08h54

A busca pela verdade é legítima e necessária. A mentira e a contradição não sustentam uma história de vida. É extraordinário conviver com pessoas verdadeiras, ao ponto de se tornarem transparentes. O contrário, porém, é causa de decepção.



Quantas vezes a decepção se faz presente e amarga profundamente o final de algumas parcerias e rompe laços preciosos de amizade. A mentira jamais será capaz de sustentar uma trajetória de significativas realizações. No entanto, ao invés de se cobrir de razão, é melhor se revestir de amor para descobrir a razão de tudo. Somente o amor é capaz de sustentar dignamente uma história destinada à vitória. Ter razão não basta. Muitas pessoas têm razão, mas estão carentes de amor, correm o risco de serem duras, inflexíveis e até frias.



A razão é uma consequência da adesão à verdade. Mas o toque de singeleza cabe ao amor. Um coração que sabe amar está próximo de entender a razão de tudo. A racionalidade, como uma opção isolada dos demais sentimentos, tem um lado muito positivo, mas pode levar ao isolamento. Poder cobrir-se de amor é uma oportunidade de viver mais significativamente o maravilhoso dom da vida.



Acontece que nem todos se dão conta de que a própria existência só tem sentido se houver uma adesão ao amor. Há um elenco de lições a serem aprendidas e absorvidas ao longo da vida. Mas ninguém está dispensado, caso queira ser feliz consigo e com os outros, de revestir-se diariamente de muito amor.