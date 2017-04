Frei Jaime: o maior aprendizado está voltado ao fazer, às vezes, em detrimento do ser

Opinião 26/04/2017 | 08h49 Atualizada em

Reencontrando a luz, espantando o sono: vamos lá para mais um dia! A vida depende dos sentimentos que destacamos e da direção que tomamos. Que o melhor aconteça!



"Em cada ser humano existem desejos que não gostaríamos de comunicar aos outros. E desejos que não gostaríamos de confessar a nós mesmos." (Sigmund Freud).



A melhor definição humana poderia ser justamente essa: 'a vida é um mistério!' É algo simplesmente grandioso demais para se encaixar numa única definição. Tudo o que já foi e ainda será dito, sempre será pouco diante da grandiosidade da existência. A própria definição seria uma forma de limitação. Mistério é algo infinitamente grandioso, indecifrável, que não exige uma explicação, mas uma significativa admiração.



O primeiro passo existencial, a ser dado, é em direção ao autoconhecimento. Muitas pessoas não vivem bem não por causa da exterioridade, mas porque não estão devidamente situadas consigo mesmas. No desenvolvimento humano, não há uma etapa específica que conduza ao encontro com o 'eu pessoal'. O maior aprendizado está voltado ao fazer, às vezes, em detrimento do ser. Harmonizar a própria interioridade é uma construção que pode levar uma vida inteira. Mesmo assim, ainda ficarão situações que não serão reveladas nem a si mesmo.



Alguns sentimentos e percepções formam enormes volumes, outras vezes se transformam em fardos pesados. Nem tudo precisa ser comunicado aos outros. Mas não seria bom reter o que machuca e provoca estranheza. Algumas situações podem ser aliviadas e outras acomodadas. Outras ainda poderiam ficar num lugar qualquer, próximos do esquecimento. Determinados sentimentos são instigantes: aguardam uma oportunidade para serem verbalizados, para provocar aquele alívio tão aguardado. Viver é saber lidar com o mistério.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!