Frei Jaime: é fácil abandonar a liberdade e acomodar-se nas próprias prisões

Opinião 25/04/2017 | 08h28 Atualizada em

Os dias passam sem que se perceba... Porém, a vida continua fazendo uma história particular, de acordo com os toques pessoais... Viver é o que existe de melhor! Vamos lá, então!



"Rir dos cárceres onde se prendeu e levou um tempo imenso para descobrir que as chaves estavam com você o tempo todo." (Ana Jácomo).



Leia mais

Marcos Kirst: um dilema está à mesa

Tríssia Ordovás Sartori: verdades nem sempre saborosas

Nivaldo Pereira: sentidos taurinos



A vida é uma coletânea de diversificadas situações. Uma das coisas interessantes de intensificar é o riso em relação ao modo como foram vivenciadas determinadas situações. Olhar para trás e permitir uma risada prolongada, ajuda para tornar a vida mais espontânea e abre espaço para multiplicar a esperança. Nem sempre a bondade é usada no tratamento para consigo mesmo. Muitos escolhem estar dentro de um cárcere, esquecidos de que as chaves estão no próprio bolso.



É muito fácil abandonar a liberdade e acomodar-se nas próprias prisões. Alguns cárceres têm nomes simples: acomodação, indiferença, desânimo, ciúmes, inveja... Porém, num determinado momento será necessário libertar-se, caso contrário a felicidade será apenas sob a forma de migalhas. A própria timidez aprisiona e rouba oportunidades incríveis. O medo prende muitas pessoas a sete chaves. Mesmo que se leve um longo tempo, a procura pelas chaves para libertar-se deve ser insistente e persistente.



O mais comum é sentir-se aprisionado e não fazer nada para transformar tal situação. Muitos resumem seus dias em longas lamentações, mas não aceitam procurar as chaves para devolver à vida aquela liberdade que permite novas buscas, outros caminhos, novas direções. É evidente que as algumas limitações sempre existirão. Mas há uma liberdade que independe de deslocamentos e de espaços geográficos: a liberdade interior. Aqui reside a alegria de viver de forma leve e espontânea. Convém não se prender em nenhum cárcere, a menos que se saiba onde estão as chaves.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!