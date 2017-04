Frei Jaime: correndo de si mesmo não se completa o percurso

Opinião 27/04/2017 | 08h32 Atualizada em

O amanhecer é sempre novo, a vida é sempre nova... Mesmo que o ontem tenha deixado marcas ou preocupações, hoje é um novo dia! Sejamos criativos na utilização das horas desse dia! Vamos lá!



"Correndo de si mesmo não se completa o percurso."



O mundo, com seu projeto definido, mudou a vida da maior parte das pessoas. Pode não existir um inventor, mas alguém fez com que a pressa entrasse nos passos da humanidade. Em todos os recantos, sempre tem alguém apressado ou ansioso. Quantas energias desperdiçadas unicamente pela falta de habilidade de lidar com o ritmo da própria vida. Cada um deveria saber organizar os passos e o respectivo compasso. Certamente os dias seriam mais serenos e a paz jamais se afastaria.



Acontece que não há um cuidado consigo mesmo. Uma verdadeira avalanche de sentimentos, pensamentos e fatos invadem a interioridade provocando sutis transtornos. É comum encontrar pessoas que teriam tudo para viver serenamente, mas estão preocupadas e agitadas por motivos insignificantes. Os dias passam e a felicidade poderá estar cada vez mais distante. Uma parada estratégica, com o intuito de uma autoavaliação, poderá ajudar a aquietar o coração e decidir não mais correr de si mesmo.



A realidade política, econômica e social forma o cenário onde a vida acontece. Porém, há um espaço que é único e muito pessoal: a própria interioridade. Cultivar a intimidade consigo mesmo, deixar de ser um estranho para si próprio: talvez seja o segredo para uma vida de mais paz. Se o mundo quer imprimir pressa em todos, é estratégico viver de uma forma mais pensada e adequada às necessidades mais profundas do ser. O percurso precisa ser completado. Então, pare de correr de si mesmo.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!