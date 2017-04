Frei Jaime Bettega 24/04/2017 | 07h30 Atualizada em

Bom Dia! A claridade foi chegando e um novo dia se faz realidade para todos nós! Que esta nova semana seja de realizações e de muita paz. Vamos que vamos!

"Chegando ao destino, não se esqueça de onde partiu."

Um passo depois do outro e os caminhos vão sendo trilhados. A vida só tem sentido se existir clareza quanto à meta a ser alcançada. Viver é estar sempre buscando, almejando, vislumbrado. Muitos caminham e cansam, pois não sabem bem onde desejam chegar. Desperdiçar energias é a coisa mais fácil que tem. No final, fica apenas a frustração. Colocar-se a caminho é tarefa diária. Não se trata de uma obrigação, mas de uma busca profunda que proporciona muitas alegrias. Ao chegar ao destino, cuidar para não esquecer-se do ponto de partida.

A humildade absorvida nos primórdios, quando foram dados os primeiros passos, não deveria ser perdida durante o percurso. É simplesmente maravilhosa a vida de quem conserva a simplicidade dos primeiros anos de vida. Deixar o orgulho ocupar o lugar da humildade é descaracterizar-se, perdendo um pouco da originalidade. O ponto de partida desencadeia um processo de crescimento que poderá determinar a felicidade. Ser eternamente simples é como carregar consigo uma bênção que não se esgota jamais. Feliz de quem teve uma infância humildade, sem muitas coisas materiais. Esse início é capaz de imprimir um jeito totalmente diferente de ser. Esquecer a vida simples é abrir espaço para a autossuficiência. Sem nenhum esforço, o orgulho toma conta de quem perde a identidade de suas origens.

Chegar ao destino é uma busca que inquieta e que dinamiza. Conservar as características da humildade, vivenciadas no ponto de partida é uma escolha acertada. Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!