Frei Jaime Bettega 18/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Acordar e saber que é sábado é uma sensação de leveza e paz... Intercalar momentos e ritmos faz um bem enorme. A vida acontece no hoje. Lidar com o ontem e com o amanhã é um aprendizado interessante e necessário. Vivamos bem este sábado!



"Todo silêncio diz algo, mas nem todo mundo quer ter o trabalho de ler as legendas de uma alma." (Zack Magiezi).



A vida é feita de diversos momentos de silêncio. Conseguir abrir espaços para aquietar-se é uma criativa saída, num tempo de tanta agitação e velocidade. A saúde de uma pessoa pode ser medida também pela saudade que ela sente do silêncio. Prestar atenção ao silêncio de quem está ao seu lado é um gesto de amor. Em cada silêncio, uma legenda se faz visível. Ser capaz de compreender o que o silêncio está querendo dizer é estar preparado para a convivência.



Nem tudo se resume e se expressa por palavras. Pelo contrário, quando as palavras se multiplicam, os desentendimentos se acentuam. Determinadas palavras fazem estragos irrecuperáveis. Sem contar que muitas palavras são pronunciadas, sem o aval da consciência. A grande maioria fala sem pensar. Correr atrás, depois, tentando acertar os desconfortos causados por palavras impensadas, gera grande desgaste.



O ideal seria aprimorar a capacidade de interpretar e captar o conteúdo das legendas do silêncio. Quando o silêncio é compreendido, a vida se torna mais leve e os laços do respeito e da ternura se estreitam significativamente. Uma pessoa ponderada é capaz de intercalar momentos de silêncio, adequando com a palavra certa, na hora certa. Em alguns ambientes o silêncio não tem espaço. A multiplicação de palavras é responsável por parte do cansaço diário. Que a alma continue sendo alimentada pelo silêncio que garante a paz.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!