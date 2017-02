Frei Jaime Bettega 02/02/2017 | 08h40 Atualizada em

O amanhecer é inspirador... Sentir-se renovado não é uma obrigação, mas faz um bem enorme! Com um pouco de firmeza, a preguiça se retira e a alegria se recompõe. É tão bom viver! Vamos lá!



"Não comece o seu dia com os pedaços quebrados de ontem."



A claridade de um novo dia é tão intensa, ao ponto de espantar e despedir a escuridão da noite. É interessante perceber o processo da luminosidade: aos poucos a luz invade os espaços e recantos. A escuridão vai se retirando na lentidão normal de quem sabe que a hora chegou e que seu tempo se esgotou. Para alguns, o ato de levantar é muito exigente. Querer demorar-se mais um pouco, parece uma solução que provoca satisfação. Porém, num dado momento é necessário colocar-se a caminho, retomar o que ficou pendente e abrir espaço para o que possa surpreender.



Um novo dia não pode ser feito apenas com as pendências do dia anterior. Se é novo, o dia supõe algumas novidades. Dar continuidade ao que não foi concluído, é algo normal, faz parte do comprometimento. Mas sempre tem algumas brechas que podem inspirar outros ares e novas decisões. Os pedaços quebrados de ontem não deveriam ocupar a totalidade do hoje. A esperança é muito importante, caso contrário a rotina se impõe.



Absorvidos por mil tarefas diárias, alguns esquecem de ordenar os sentimentos e adequar os momentos. Um dia é um tempo suficiente para solucionar o que ficou pendente do dia anterior e avançar um pouco mais, nas novidades que estão intrínsecas em cada amanhecer. O modo como encaminhar a vida não depende dos outros. É uma decisão que brota de uma interioridade bem cultivada. Como é importante estar bem consigo mesmo.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!