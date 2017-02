Frei Jaime Bettega 22/02/2017 | 08h40 Atualizada em

O amanhecer é sempre inspirador... A claridade não pede licença, simplesmente se impõe e anuncia que chegou a hora de recomeçar. E como é maravilhoso colocar-se a caminho para mais um dia! Gratidão no coração!



"Corações inteiros em corpos mutilados vão bem mais longe do que corpos perfeitos em corações amputados." (Lídia Vasconcelos).



O ser humano é um todo, onde a perfeição adquire traços diversos. O fato de cada pessoa ser única é digno de admiração. Mas há um investimento que jamais finda: cuidar da interioridade para harmonizar a exterioridade. O inverso tem sido mais comum: cuida-se bastante da aparência em detrimento à essência. O ideal é alcançar o ponto de equilíbrio para que a vida seja harmoniosa e, acima de tudo, feliz de dentro para fora. O tempo deixa suas marcas por onde passa.



É inevitável a transformação que vai ocorrendo. É assim com todos, faz parte da existência. Porém, o coração não envelhece, pode permanecer inteiro para além do tempo. O segredo reside no amor: quanto maior a capacidade de amar, mais plena a alegria de viver. Se o corpo se depara com a perda do vigor, a grandiosidade da vida se manifesta na serenidade de quem aprende a lidar com a paz interior. Ter o corpo perfeito é um desejo que supõe disciplina e muito cuidado. No entanto, é impossível estar bem apenas fisicamente.



Há corpos perfeitos em corações amputados pelas decepções, dissabores e ressentimentos. Se não for possível fugir da necessidade de escolher, que o coração seja privilegiado. Afinal, quando o coração alcança a paz, a vida encontra o tão desejado sentido. As evidências são alentadoras: as pessoas estão entendendo, mesmo que seja lentamente, que a espiritualidade é vital. Manter o coração inteiro é exercitar a ternura para consigo mesmo.



Vale a pena. Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!