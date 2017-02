Ignorando proibição, banhistas se refrescam em Caxias do Sul

Perigo 19/02/2017 | 16h59 Atualizada em

O forte sol e o calor que antecederam a chuva da tarde deste domingo, em Caxias do Sul, atraíram pescadores e banhistas à Barragem Maestra, ignorando a proibição de banho naquele local em razão dos riscos de afogamento.



Por volta das 15h, o metalúrgico Antônio Marcos Rodrigues, 47 anos, refrescava-se com os filhos e um sobrinho acompanhado do amigo açougueiro e pintor Alexsandro Seco, 36, e os filhos dele. Ao todo, havia sete crianças e uma adolescente entre cinco e 14 anos, que se divertiam entre mergulhos e piruetas próximas da margem.



— A gente sabe dos perigos, mas se eles (as crianças) obedecem, está tranquilo — garantiu Rodrigues, acrescentando que ele e o compadre frequentam a represa desde pequenos.



— Atravesso nadando, mas já vimos morrer muita gente aqui — completou Seco.



Minutos depois, a reportagem avistou uma caminhonete do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) fazendo patrulhamento no entorno.



De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão para segunda-feira é de predomínio de sol com poucas variações de nuvens e temperaturas variando entre 21°C e 34°C. Não há estimativa de chuva. A partir de quarta-feira até o dia 28, terça de Carnaval, os prognósticos indicam sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.