Frei Jaime Bettega 17/02/2017 | 07h42 Atualizada em

Muitos pensamentos, incontáveis sentimentos... Viver é um desafio contínuo... Que o melhor possa ser perseguido, sem deixar de agradecer os pequenos detalhes que engrandecem a existência. Vamos lá!



"Há olhares que nos recordam o quanto somos necessitados da presença do outro." (Pe. Evandro Carvalho).



Leia mais

Francisco Michielin: Temeridades

Ciro Fabres: muito além da Estação Férrea

Frei Jaime: feliz de quem atravessa a vida inteira tendo mil razões para viver



O olhar é capaz de algo extraordinário: dar existência ao outro. Imensurável é a comunicação que os olhos possibilitam e captam. Quando alguém não consegue olhar nos olhos do outro, cria-se uma distância sem fim. Afinal, não são somente as palavras que expressam sentimentos. O corpo, como um todo, é capaz de reunir uma variedade de expressões com uma inexplicável diversidade de conteúdo. O olhar distingue a singular presença da outra pessoa.



Ao direcionar o olhar, até as súplicas ficam evidentes. Na verdade, ninguém se basta a si mesmo. A necessidade provoca trocas, sensíveis ajudas, socorro imediato. A solidão começa quando os olhos deixam de ir ao encontro do outro. O ser humano será eternamente incompleto se não souber olhar serenamente aos que estão ao seu lado. Há olhares de mansidão, de profunda paz. Outros olhares alcançam até mesmo a agressividade.



O olhar será sempre revelador do que vai no mais profundo do ser. A mentira distorce o olhar, multiplica dúvidas, gera desconfiança. Um olhar permite, muitas vezes, a compreensão instantânea do todo. Até pouco tempo atrás, a educação se dava muito pelo olhar. Saber utilizar e direcionar adequadamente o olhar é imprescindível para sustentar relacionamentos e ampliar a espontaneidade. O ideal seria manter a transparência de uma criança, que sorri gratuitamente e não desvia de ninguém o seu atento olhar. Necessitar uns dos outros é uma realidade que confirma o quanto é importante acolher para ser acolhido. Que em cada olhar, a vida expresse intensa alegria.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!