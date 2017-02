Frei Jaime Bettega 01/02/2017 | 08h47 Atualizada em

Bem-vindo, Fevereiro! Mesmo sendo um pouco mais curtinho, será um belo mês! Com muita disposição e alegria, vamos iniciar um novo dia e um novo mês, o 2º mês de 2017!



"Existir você já existe. Agora, que tal viver?"



Leia mais

Natalia Borges Polesso: viver a cidade

Frei Jaime Bettega: a memória tem gavetas invisíveis, que a gente só costuma arrumar quando está triste

Marcos Kirst: eis o sumo da caipirinha



O maior presente é a vida. Nada se compara ao fato de estar vivo. O evento mais emocionante é a chegada de uma nova vida, que contagia alegria e admiração. Recber a existência é motivo de gratidão. A liberdade acompanha o dom da vida. Mas não basta existir, é necessário viver. A grandiosidade do viver deveria provocar encantamento em relação ao hoje e, também, vibração em vista do amanhã. Só existir é limitar o potencial, desconsiderar os horizontes, minimizar as possibilidades.



Viver é abraçar o infinito e multiplicar as possibilidades. Nem tudo acontece de forma automática e no tempo desejado. A vida supõe algumas habilidades: a paciência, a capacidade de refazer-se, a certeza de que, no final, tudo dará certo e a persistência. Não se trata apenas de aguçar a inteligência e imprimir rapidez na tomada de decisão. Viver é sentir com profundidade, harmonizando a interioridade. Sem uma atenção para com os sentimentos e emoções é difícil viver bem. Muitas pessoas contentam-se em simplesmente aproveitar a vida.



Existir, sem levar em conta as consequências, é um risco à felicidade. Viver é tomar a vida nas próprias mãos e não cansar de agradecer. Os desafios são contínuos, mas as conquistas não estão distantes do coração. O segredo é confirmar a consciência do valor e da instantaneidade da vida. Cada momento pode ter sabor de infinito. Cada situação aguarda pelo melhor encaminhamento. Que a paz abra novos caminhos e confirme a alegria de viver.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!