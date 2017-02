Ciro Fabres: Carnaval

Opinião 22/02/2017 | 11h15 Atualizada em

O Brasil afunda. O Brasil se esfarela. O Brasil se desintegra. Alguma novidade nesse diagnóstico? Nenhuma. Então, por que tal afirmação no início de uma crônica, epicentro textual que deve surpreender o leitor, fisgá-lo para o raciocínio inesperado e conduzi-lo pela mão, suavemente, até o ponto final? É um cair na real, pela dimensão do estrago, uma prostração. Esse é o significado. Acostumamo-nos – por reverência à melhor colocação do pronome, tão ao gosto de um certo presidente que nos caiu no colo – ao diagnóstico fácil, de senso comum, da síndrome do vira-lata. Mas eis que, de repente, a dimensão sem disfarce da realidade surge como num relâmpago a cortar a escuridão. É a senha para a prostração, para a crônica de aparência previsível. Sinto muito, ninguém é de ferro. O Brasil não tem salvação no curto prazo. Não é pessimismo. É realidade.



Prisões em frangalhos é o que temos visto. Facções, degradação, degolas, dezenas de mortes, e parte da população achando tudo muito lindo, negando-se a cair na real de que assim é muito pior. As cadeias cheias, presos perigosos soltos, outros algemados em lixeiras. Uma alucinação geral. Em Porto Alegre, as decapitações se multiplicam nas ruas, com a população no meio.



Quando a ocasião permite, a onda de saques é natural. Temos visto na televisão. Como se isso não fosse furto, previsto no Código Penal. Esta semana, foi divulgado o ranking das cidades no que se refere ao saneamento. De novo a televisão mostra: casas e crianças no meio do esgoto. Parte da população no meio da sujeira, outra parte produzindo sujeira. Estamos no meio da sujeira, literal e figurada. Doideira geral. O momento vem a calhar: é início das aulas, mas tem escola que não para em pé. É a educação pública. No meio disso tudo, um latrocínio aqui, outro logo ali.



O Brasil não tem salvação no curto e no médio prazo. Para ter, seria preciso investir em educação, investimento estratégico, elementar. Mas acabaram de inventar a PEC do Teto para gastar o mesmo todos os anos, na saúde, na educação. Por 20 anos. De uma lógica cartesiana. Inacreditável.



Ainda tem Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal. E Moreira Franco no ministério. É a dupla Moraes Moreira, emblemática para o momento. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Tudo a ver. E tem de trabalhar 49 anos para receber aposentadoria integral. E não tem ministro da Justiça, já faz um mês. E, além dos blocos da época, não há ninguém mais nas ruas, como há pouco se via.



A realidade sem máscara se confunde com uma alucinação geral. É Carnaval. Até onde vamos?