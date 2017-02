Frei Jaime Bettega 21/02/2017 | 08h48 Atualizada em

Sentindo serenidade diante deste novo amanhecer. Acordar para abraçar os compromissos, vibrar com a vida que se impõe e que deslancha, sempre em busca da felicidade. Se o dia é novo, a vida pode ser nova também. Basta querer!



"A maior prisão que as pessoas vivem é o medo do que as outras pessoas pensam." (David Icke).



A espontaneidade é uma conquista que pode e deve ser confirmada diariamente. Sentir-se livre deveria ser normalidade ao alcance de todos. Encolher-se unicamente por medo do que os outros vão pensar ou dizer é limitar horizontes, deixar de descortinar o infinito. Sentir medo tornou-se rotina. Qualquer motivo é suficiente para gerar desconfiança e distância. Ninguém tem controle sobre os pensamentos alheios. É até difícil disciplinar os próprios pensamentos.



Desconsiderar totalmente o que os demais pensam e até falam não convém. Sempre tem algo que pode servir de acréscimo ou de autoavaliação. Porém, viver excessivamente preocupado com a opinião dos que falam de tudo e de todos é também um risco. Quanta fragilidade e sofrimento só em pensar que alguém poderia não concordar ou criticar esta ou aquela ideia. O número daqueles que simplesmente se desestruturam pela opinião alheia, cresce assustadoramente. Há quem não suporta críticas, mesmo que sejam construtivas. Impossível viver e amadurecer sem nenhuma habilidade em lidar com a contradição. Os aplausos são momentâneos, os elogios podem ser casuais. O compromisso com a verdade nem sempre se impõe. A convivência é um verdadeiro desafio. Para manter a harmonia é necessário recolher a maior quantidade possível de paciência e de ternura. Para viver da melhor forma é importante relevar muitas opiniões desordenadas. A fidelidade à verdade é o caminho ideal para alcançar a alegria que advém da liberdade. Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria!