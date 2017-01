Frei Jaime Bettega 23/01/2017 | 08h36 Atualizada em

Acordando para uma nova semana... Coração em paz, disposição, desejo de acertar: reuni um pouco de cada sentimento para iniciar com decisão e fé. Estar vivo é uma oportunidade única, uma alegria sem fim... Vamos em frente! Vai dar certo!



"O amor que nós damos é o único amor que mantemos." (Elbert Hubbard).



A essência do ser humano é o amor. As incontáveis contradições provocadas pelo ódio não anulam as infinitas manifestações do amor. Se o mundo ainda existe é porque o amor continua se impondo e inspirando ações que surpreendem e encantam. Acontece que as realizações do amor nem sempre prevalecem no mundo das comunicações. A normalidade do amor não ocupa o mesmo espaço que a destruição provocada pelo ódio, na hora de multiplicar fatos e realizações. Em todo mundo, fala-se mais do que não deu certo e pouco das vitórias e conquistas.



Os diálogos mais comuns sempre abrem privilegiados espaços para os detalhes das tragédias e dos fatos destrutivos. No entanto, o amor sempre será em maior proporção, provocando sentimentos de admiração e de gratidão. Quando se trata de amar, parece haver uma dica inspiradora: o amor que é ofertado, é o único amor que se mantém. Para ter sempre consigo um nível adequado de amor é necessário fazer da vida uma contínua doação.



A mesma quantidade de amor que é direcionado aos outros é a que permanece. O amor que estende a mão e provoca solidariedade é o que retorna para inundar a interioridade com infinitos motivos de alegria e paz. Portanto, não amar é esvaziar-se, aos poucos, abrindo abismos de insatisfação. Quem se limita e se afasta da dinâmica do amor, empobrece a afetividade, favorece o isolamento e toma distância da realização. Para provar o amor é necessário tomar a iniciativa: dar amor. O retorno é surpreendente.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!