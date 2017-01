Justiça nega liberação de verba e greve continua no Hospital de Farroupilha 

Impasse 04/01/2017 | 10h13 Atualizada em

A Justiça do Trabalho negou a liberação de uma verba de R$ 310 mil que está bloqueada para garantir o pagamento de rescisões contratuais do Hospital São Carlos, em Farroupilha, que não foram pagas. Com isso, os funcionários da instituição seguem em greve porque estão com o 13º salário atrasado. O Sindisaúde, que apresentou a proposta de petição de desbloqueio do valor como uma alternativa ao hospital, esperava que o dinheiro fosse utilizado para quitar a maior parte da segunda parcela do benefício, o que encerraria a greve. As informações são da Gaúcha Serra.

Técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas, funcionários da copa, cozinha e higienização estão paralisados desde a sexta-feira. Pediatras que atuam no plantão estão em greve desde o dia 23.



Enfermeiros fazem paralisação de duas horas por turno.