Frei Jaime Bettega 27/01/2017 | 08h35 Atualizada em

Pensando longe... Mais uma semana que já acena para o seu final... O cansaço gosta de ficar bem próximo... Mas viver é qualquer coisa de extraordinário... Coração agradecido por tudo!



"Não generalize o sentir. Cada um sente da sua maneira." (Felipo Rolim).



Leia mais

Francisco Michielin: festa de arromba

André Costantin: o estrangeiro

Frei jaime: forte por fora, tantas confusões por dentro



Os sentimentos colocam a vida em movimento, criam muitos mundos, provocam deslocamentos e aproximações. Há um universo em oscilação na profundidade do ser de cada um. Com facilidade os outros são avaliados e mensurados, a partir de um parâmetro: a própria interioridade. O que se passa no 'eu' de cada um não determina o 'nós'. A individualidade é um espaço precioso. Porém, a diversidade é uma verdade que aguarda por respeito e distinção. Cada um sente de sua maneira. Na convivência é mais do que importante dar-se conta dessa realidade.



Compreender a infinidade dos sentimentos dos outros é uma lição com provas diárias. Para alguns, determinados fatos passam desapercebidos; para outros, a comoção é quase uma inundação. Evidente que sempre é possível uma aproximação com o equilíbrio. Nem todos conseguem olhar os fatos sem a sobrecarga da emocionalização. Tempestades em copo de água continuam provocando estragos sentimentais. Muitas dores poderiam ser evitadas se houvesse maior consideração pela maneira de sentir do outro.



As pessoas se machucam por querer e sem querer, também. É comum a imposição: o outro deve ser de acordo com determinada cosmovisão. Alguns detentores de liderança e de poder acabam esquecendo a importância da compaixão para harmonizar ambientes e provocar o melhor que está em cada um. Um dia, talvez, haverá maior consciência e serenidade diante dessa certeza: cada um sente da sua maneira.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!