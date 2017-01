Frei Jaime Bettega 03/01/2017 | 08h53 Atualizada em

O dia amanhece silenciosamente... A paz acompanha os primeiros passos... A pressa nunca deveria nos encontrar quando ainda estamos acordando... A serenidade dos primeiros gestos do amanhecer pode delinear as mais diversas situações, ao longo do dia! Bom mesmo é abraçar-se à paz e torná-la refém dos pensamentos e dos sentimentos. Vamos lá!



"A maior das lições de Noé é que teremos que navegar nos barcos que nós mesmos construímos." (Walt Disney).



Um barco navegando é uma cena inspiradora. Barcos são construções que exigem habilidosas mãos. Viver é construir a própria embarcação. O mar nem sempre é calmo. Há ondas que são furiosas. O vento, por vezes, é impetuoso. Mas é preciso navegar, avançando rumo a um porto que seja, no mínimo, seguro. O mar é o mundo onde cada qual conquista seu espaço. O barco é a vida, que possui o dom da liberdade, a capacidade de escolhas, a obrigação de remar. É com esse barco, denominado vida, que cada um vai construindo a própria travessia.



As surpresas são muitas, os desafios alcançam grande escala, a realização, isto é, a felicidade é o destino de todos. Investir na construção do 'barco da vida' é condição para dar conta de tudo o que é necessário para essa maravilhosa trajetória existencial. Em alguns momentos, a distração impede que o foco prevaleça nos detalhes da própria embarcação. A vida nada mais é do que o resultado dos investimentos diários. Tudo o que for possível agregar servirá para qualificar o incrível ato de viver. Ninguém deveria abdicar do esmero na hora de construir o seu barco.



Afinal, a vida não tem uma segunda chance, o tempo não volta atrás. Alguns simplesmente cruzam os braços. A acomodação é o único espaço onde não acontecem milagres. Os dias amanhecem para todos. A distribuição do tempo é justa. O que cada um faz com os próprios dons determina a qualidade da passagem por este mundo. Construir o próprio barco é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Navegar é permitir à vida a liberdade que aproxima da felicidade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!