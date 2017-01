Frei Jaime Bettega 05/01/2017 | 08h35 Atualizada em

Dias mais leves, ao sabor do ano que ainda é novidade... Sentindo paz, permitindo passos mais lentos, coração mais sereno! Não existe segredos: cada um escolhe um jeito de viver! A harmonia interior é fonte de inspiração... Vamos lá!



"A fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis." (Yla Fernandes).



Leia mais

Ciro Fabres: momento deprimente

Natalia Borges Polesso: enquanto 2016 acabava

Marcos Kirst: nada do que foi, será



A vida é um dom maravilhoso. Impossível não encantar-se com a existência e a diversidade que estão em cada um. O jeito de viver, sim, é uma escolha muito pessoal. Evidente que as circunstâncias podem interferir nos rumos e nos objetivos. O interessante é que, muitas vezes, o que parece ser o pior torna-se o melhor. As surpresas são como pedras que podem ser úteis na construção de uma história de superações.



Apesar da restrição de alguns, a fé é um componente indispensável para que o cotidiano seja abraçado efusivamente, a cada amanhecer. Ter fé não é dispor de facilidades. É ser capaz de reunir as necessárias forças para dar conta dos desafios que se apresentam ao longo do caminho. Enquanto muitos aguçam a atenção em busca da lei do menor esforço, outros desbravam as montanhas na certeza de encontrar outras planícies. Há muitos tipos de fé, maneiras diferentes de entender.



A transcendência inspira e transforma o coração. É empolgante sentir que há uma força que eleva, confirma e transforma. Contar com o divino no exercício humano é uma dádiva, um alento, um suporte. É a fé que dá conteúdo à esperança; é ela que incita os recomeços e que faz acreditar que vale a pena tentar muitas vezes. Sem fé seria tudo muito mais exigente. Mas a fé supõe cultivo, práticas diárias, chama que se reacende a cada instante.



Alguns lembram da fé apenas nas situações difíceis. Como dispor de algo que não foi cultivado? Fé é um jeito de viver, uma forma de caminhar, olhar que se volta constantemente para o infinito. Com fé, tudo é possível.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!