Bom Dia! A claridade convoca ao recomeço... Um novo dia e uma nova semana aguardam por nossas decisões e iniciativas! Vamos lá! Entre acertos e erros, a história vai sendo escrita! Que os sentimentos sejam de paz e serenidade!

"A gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem, até que um dia a gente muda e vê que nada mais precisa ser mudado."

A vida é marcada pela esperança. Todos os dias há um movimento que envolve expectativas e desejos. Algo sempre é aguardado. Normalmente o que mais se espera é dos outros. As mudanças mais urgentes envolvem, quase sempre, as outras pessoas. Há uma certa insistência em provocar mudanças primeiramente nos outros. São eles que devem se adequar e se adaptar. Porém, quando a humildade encontra eco, a percepção se amplia: já não são os outros que devem mudar. Então, uma nova história se inicia. As mudanças passam a ter outro endereço.

Os outros deixam de ser o alvo das transformações. Um novo protagonista entra em cena: você. A grande maioria passa muito tempo apenas focada nos outros. Prova disso são as críticas e comentários em relação ao modo de ser e de agir dos conhecidos e também dos desconhecidos. Construir continuamente mudanças deveria ser o normal no cotidiano de todas as pessoas. As mudanças fazem parte da edificação da própria personalidade. A pretensão de mudar os outros pode esconder a incapacidade de encaminhar os necessários ajustes em relação a si mesmo, uma vez que tudo é dinâmico e muito veloz.

Quando você muda, o que se passa com os outros deixa de roubar a cena, de chamar a atenção. A humildade, portanto, é o 'cenário' onde as mudanças são delineadas e implementadas. O orgulho impede a tomada de consciência quanto às reais e urgentes transformações. Ao invés de esperar que as coisas mudem, que as pessoas mudem, mãos à obra: construir as próprias mudanças. Tudo será diferente.

