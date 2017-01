Frei Jaime Bettega 12/01/2017 | 08h31 Atualizada em

O amanhecer é sempre o primeiro milagre a ser contemplado... Abrir os olhos e acolher a claridade de um novo dia...Isso é maravilhoso, oportunidade e privilégio! Que a gratidão ocupe o melhor espaço do coração!



"Podemos nos fazer miseráveis ou fortes. A quantidade de trabalho é a mesma." (Carlos Castaneda).



Leia mais

Ciro Fabres: passagem de bastão

Frei Jaime: os dias passam e oportunizam diversos aprendizados

Natalia Borges Polesso: não quero ter medo



A vida é uma construção que necessita de contínuos retoques. A cada dia, novas oportunidades, incontáveis desafios, novas esperanças. Direcionar os passos, reformular ou confirmar posicionamentos, administrar decepções, potencializar as alegrias: os dias tornam-se resumidos para tanta coisa ao mesmo tempo. As escolhas determinam alguns sentimentos e apontam para importantes avanços. Há um investimento intransferível: clarear os objetivos e dar conta de alcança-los. Dependendo do direcionamento das energias e da persistência é possível tornar-se miserável ou forte.



A quantidade de trabalho não varia. É evidente que o ambiente pode favorecer ou exigir maior empenho. Viver não é difícil, somente um pouco complexo. A distração e a dispersão podem interromper trajetórias, desviar o foco e esvaziar sonhos. Com um pouco de determinação, os caminhos se abrem e as metas deixam de ser inatingíveis. As facilidades jamais forjarão vencedores. Não se trata de rigidez, mas de clareza e de disponibilidade para o que der e vier.



Há pessoas que têm tudo para tornarem-se verdadeiras fortalezas, mas por causa da zona de conforto transformam-se em simples miseráveis. É justo que se pondere: muitos lutam incansavelmente e, mesmo assim, não saem do chão. Apesar de tudo, o desânimo não deveria ocupar espaço. Não importa quantas vezes é necessário recomeçar. A vida depende muito do desejo de acertar, contabilizando alegremente as pequenas vitórias. Realmente, viver é demais!



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!