Frei Jaime Bettega 30/01/2017

Acolhendo com alegria o amanhecer de mais um dia e o início de uma nova semana... Janeiro está querendo se despedir... Os dias são assim: seguem a normalidade do tempo. A sensação de que o tempo passa rápido não deve angustiar. A maior alegria é estar vivo! Vamos lá!



"Existem dores que sentimos e não demonstramos. Sofremos em silêncio. A alma chora. O coração grita. Ninguém vê. Mas tem Alguém que sabe!"



A vida é um somatório infinito de momentos e de sentimentos. As crises gostam da frequência. As alternâncias são uma constante: momentos bons e menos bons se intercalam. Muitos simplesmente perdem o rumo por qualquer obstáculo. O sofrimento ainda carece de acolhida. Não se trata de sofrer por sofrer. Ninguém está destinado unicamente ao sofrimento. Porém, ele existe para todos. A maneira de enfrentar e a tentativa de compreensão e aceitação podem fazer a diferença. Há um universo de pequenas coisas que incomodam, machucam e roubam a alegria. São tão pessoais que, muitas vezes, carecem de verbalização. Nem tudo o que é sentido pode ser expresso por palavras. O silêncio é capaz de absorver grande parte dos sofrimentos que acompanham os passos e não dão trégua. O distanciamento da espiritualidade aumenta o que já é por si dolorido. Sem o cultivo da transcendência, a solidão emplaca. Sofrer por falta de esperança é mais do que exigente. Mas nenhum sofrimento é em vão. O segredo parece residir nas atitudes diante da dor, que tantas vezes é inexplicável. A revolta nunca curou feridas e nem apresentou soluções. Aprender a lidar com o sofrimento é uma lição ainda com poucos alunos. Que não haja apenas fechamento e isolamento quando as dores tornam-se insistentes. Tudo passa. Não sentir-se vítima também ajuda para que a superação não demore para se estabelecer. Há sofrimentos bem maiores, não muito distantes do itinerário diário. Que a espiritualidade possa ser a melhor aliada na construção de saídas e no reencontro com a felicidade. Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!