Frei Jaime Bettega 31/01/2017 | 08h28 Atualizada em

Acolhendo com muita serenidade o último dia do mês de janeiro/2017... Já vivemos um mês do nosso novo ano! Temos ainda 11 meses! Nos dias que passam, a vida acontece, a paz se estabelece... Vamos lá para mais um dia!



"A memória tem gavetas invisíveis, que a gente só costuma arrumar quando está triste." (Carpinejar).



O ser humano é completo. A plenitude habita essa obra prima da criação. O segredo é descobrir-se como tal e, aos poucos, ir estabelecendo, consigo mesmo, uma parceria de crescimento e de aperfeiçoamento. Tudo fica armazenado, pois nada passa desapercebido. Há uma série de `gavetas¿ onde a memória retém os infinitos registros. Como acontece com todos, às vezes a tristeza bate e reaviva algumas lembranças. São momentos exigentes, mas necessários. Se não houvesse tristeza, dificilmente algumas decisões seriam tomadas.



O que não faz bem é reter a tristeza. Momentos tristes devem ser passageiros, rápidos. O que deve permanecer é a alegria. Porém, a tristeza tem um interessante papel pedagógico: provoca profundas revisões de vida. É bem comum ir levando, deixando algumas coisas para amanhã ou para o próximo mês. Adiar decisões é uma tentação diária. Porém, arrumar as `gavetas¿ da interioridade é uma tarefa intransferível.



Cedo ou tarde chega o momento derradeiro de harmonizar alguns sentimentos, restabelecer laços, exercitar o perdão. Quantas situações incômodas poderiam ser descartadas, ampliando, assim, o espaço do bem. Naqueles dias em que a tristeza tenta ser insistente, uma tarefa pode ser implementada: arrumar as gavetas invisíveis da memória para desfazer-se das incômodas situações, dos ressentimentos e mágoas que em nada ajudam para restabelecer a alegria de viver. É bom não esquecer: tristezas podem ser excelentes oportunidades.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!