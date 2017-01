Frei Jaime Bettega 04/01/2017 | 08h58 Atualizada em

Vivendo novos dias... O coração aguarda por maior leveza... A serenidade é a companheira de cada amanhecer... Evidente: o sustentáculo é a espiritualidade! É com Deus que os dias acontecem e a vida experimenta aquela força MAIOR! Viver é muito simples!



"A humildade não te faz melhor do que ninguém, mas diferente de muitos."



A vida supõe entendimento e muitos encaminhamentos. Viver não é apenas ter uma agenda repleta de ocupações. A vida precisa ser pensada e repensada a todo instante. O ponto de partida para galgar conquistas e superar eventuais obstáculos é a humildade. A diferença se estabelece a partir da postura. Alguns elegem a autossuficiência como forma de dimensionar o próprio espaço existencial. Outros internalizam a humildade e irradiam luz em cada passo, nos mais diversos caminhos, nas diferentes situações do cotidiano. Ser humilde não deveria ser uma opção, mas uma obrigação.



A ausência da humildade tem feito verdadeiros estragos. Ambientes onde o orgulho se impõe acabam adoecendo as pessoas e interferindo na serenidade dos dias. Ser humilde não é um destaque, nem uma distinção. É o modo mais natural de ser humano. Uma pessoa humildade abre portas, experimenta incríveis surpresas, desfruta da mais singela elegância. Os problemas de relacionamento deixariam de existir se a humildade fosse levada em consideração.



A vaidade e o gosto excessivo pelo poder têm provocado um sentimento dolorido: a solidão. A constatação é nítida: querer ser superior aos demais é afastar-se da alegria da convivência, é abrir espaço para amargar o isolamento. Os cargos passam, a profissão é exercida somente durante um período da vida, os aplausos cessam, os holofotes se apagam. Ninguém se arrepende de emplacar a humildade como o jeito natural de viver, desde a hora de acordar até o momento de adormecer. Ser humilde é ser originalmente feliz.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!