Acordando para mais um dia... É sexta-feira... Nem percebendo o passar dos dias e das semanas... ainda bem que há uma disposição incrível em viver intensamente cada dia e cada momento. Vamos lá!



"E disse o Divino: `ame o seu inimigo!¿ E eu obedeci e amei a mim mesmo." (Khalil Gibran).



A capacidade de amar qualifica a existência. É simplesmente admirável a vida de quem não abre mão de viver o amor. Amar e ser amado é equilíbrio, bem-estar, segurança e esperança. Em determinadas situações é fundamental e vital amar até os inimigos. É algo divino. Odiar é uma atitude que esvazia, causa transtornos e provoca amarguras. Às vezes, o inimigo não está longe. Pelo contrário, pode estar na própria interioridade. Quantas pessoas que não se dão conta que são inimigas de si próprias.



A falta de cuidado consigo mesmo é um sinal dessa inimizade. Muitas intrigas e desavenças não é unicamente por causa dos outros. Em determinadas situações, a pessoa acaba projetando nos outros o que não aceita em si mesma. O amor próprio é a base e a liberdade para amar os demais. Quem procura estar de bem consigo mesmo, tem maior propensão de viver harmoniosamente com os demais.



Há corações simplesmente transtornados pela insatisfação e pela incapacidade de ver o lado bom da vida. Muitas pessoas assimilaram o pessimismo como postura natural e não aceitam incluir a esperança no cardápio diário. Que o inimigo possa estar dentro da própria pessoa é algo até normal. Aceitar conviver com essa inimizade é preocupante, é perda de tempo. O ponto de partida é sempre a harmonia que é cultivada no coração. Viver é um exercício de amor que inclui até os inimigos. Sempre obedientes ao amor.



