Vida: capacidade de ver o que está além do visível, de ouvir e de sentir

Frei Jaime Bettega 21/12/2016 | 08h33 Atualizada em

Acolhendo esse novo amanhecer... Contagem regressiva: o Natal está bem próximo. Que o melhor lugar seja para o Menino de Belém. O humano necessita do divino. Não vamos economizar saudações natalinas... Esse tempo é mágico!



"Vida: capacidade de ver o que está além do visível; de ouvir o que está além do audível; de sentir o que está além do palpável."



Viver é o que existe de melhor. Alguns dias são exigentes, sim. Mas a maior parte é feita de esperança e realizações. O cansaço não deixa de marcar presença. O sono, porém, é restaurador. A cada amanhecer descortina-se o privilégio de estar vivo, de poder fazer escolhas e de recomeçar. A vida é simplesmente extraordinária. Para além dos sentidos, há um mundo que a sensibilidade traz presente. Impossível viver com significado, sem perceber o que está além do visível.



O olhar reúne detalhes, resgata o que está nas profundezas, aproxima o que é próprio da delicadeza. Maravilhoso é ser capaz de escutar o que está muito além do que os ouvidos alcançam. Não se trata de mera imaginação. A vida tem possibilidade de outras escutas, para além da naturalidade. É possível, também, sentir algo que o tato não diferencia. Pensando bem, a existência é encantadora. Mesmo necessitada de contínuos retoques, há um mundo em movimento na interioridade de cada um.



É com esse mundo que cada qual convive, dia após dia. Os mais diversos compromissos e desafios não deveriam ofuscar a admiração para com a própria individualidade. Uma pessoa encantada com a vida é capaz de empreender caminhos de elevação, ao ponto de extasiar-se diante do potencial que está na própria bagagem. A indiferença não deveria ocupar espaço, nem determinar posturas. A vida é grandiosa demais para ser apenas humana, destinada a um término. A transcendência permite ir além do material para vibrar com as mil possibilidades de cada momento, instantes que eternizam a felicidade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!