Frei Jaime Bettega 22/12/2016 | 08h43 Atualizada em

Acordando com mais alegria... O Natal está cada vez mais próximo. A movimentação é grande, mas o coração é capaz de manter a necessária e inspiradora paz. Que bom que existe Natal. As pessoas acabam descobrindo que têm sentimentos... Vamos lá! O dia será longo!



"Talvez o fim não seja nada e o caminho seja tudo." (Marina Lima).



Leia mais

Ciro Fabres: a escola de nossas vidas

Vida: capacidade de ver o que está além do visível, de ouvir e de sentir

Adriana Antunes: nós e as placas tectônicas



As melhores energias são destinadas à conquista de determinados objetivos. Todos têm metas a serem alcançadas, sonhos que aguardam por realização, esperanças que não aceitam esvaziamento. Quem escala uma montanha, aposta tudo para alcançar o pico. O ponto de chegada está na mira de todo maratonista. Parece existir uma determinada desconsideração para com o itinerário. Há um risco intrínseco quando a aposta desvaloriza o trajeto. Talvez o fim não seja nada e o caminho seja tudo. Sempre será grande a alegria da chegada, o sabor da conquista. Mas para chegar lá foi necessário delinear espaços, optar por caminhos.



O que acontece ao longo do trajeto tem muita importância. Valorizar cada passo é aumentar ainda mais a conquista final. As etapas são de suma importância, ao ponto de merecer aplausos. Não há necessidade de reservar a maior comemoração unicamente para o coroamento. A celebração deveria fazer parte do processo. Afinal a vida é uma soma de pequenas e grandes conquistas diárias. Reservar tudo para o final é, talvez, diminuir aquela alegria de estar cada dia mais próximo da conquista almejada.



Que ao longo do caminho, a vitória possa ser degustada, um pouco de cada vez. Viver é um exercício incrível. As sensações são muitas. Cada qual tem seu jeito de provar e de celebrar os seus feitos. Ninguém deveria chegar ao final de um dia sem ter uma lista de agradecimentos. Motivos não faltam. Ao longo do caminho são tantos os detalhes que causam alegria, leveza e muita paz. O segredo é não apostar tudo somente no ponto de chegada. Cada dia é uma festa, um encontro consigo mesmo, um brinde à existência. Viver bem cada dia. Ser feliz não é complicado.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!