Frei Jaime Bettega 31/12/2016

Chegou o último dia de 2016... Gratidão... Ação de Graças... Um pouco de cansaço, mas muita disposição para virar a página e começar tudo de novo... Viver é o que existe de melhor, mesmo!



"Não guarde nada para uma ocasião especial. Ocasião especial é cada dia que se vive."



Os dias foram passando, as semanas também, alguns meses pareciam ter pressa. O ano chega, então, ao seu final. Os sentimentos são de uma diversidade infinita. Os pensamentos disputam espaço. As palavras mesclam acertos e erros. Uma grande maioria não sentirá saudades de 2016. Para outros, foi um grande e decisivo ano. Talvez seja impossível alcançar o consenso. O que é evidente é que cada um tentou dar respostas de acordo com o próprio entendimento. Seria interessante dar uma trégua aos lamentos e abrir frestas para os motivos que dão conteúdo à gratidão.



Se alguém não tem nada para agradecer, certamente não está vivendo de acordo com os desafios dos tempos. Vasculhando alguns espaços, tirando o pó de alguns registros, refrescando a memória: há tanto por agradecer! Cada dia que se vive é uma ocasião especial para celebrar o dom da vida. Há momentos onde os sentimentos são mais intensos e os motivos inspiram comemoração. Porém, o lugar mais privilegiado para sentir a vida e saborear o simples fato de existir é o cotidiano.



Ganhos e perdas mesclam as horas do dia. Alegrias e tristezas disputam os minutos. A vida é fenomenal. Deixar toda comemoração para a virada do ano é um risco que pode privilegiar o esquecimento. Cada dia é único. As ocasiões especiais não são determinadas pelo calendário, mas pelo desejo profundo de viver e de agradecer. Obrigado pela companhia diária, pela amizade que estabelecemos. Cada palavra tinha uma direção: o coração do leitor. Agora estamos ainda mais próximos, por causa do amor fraterno.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!