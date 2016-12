Frei Jaime Bettega 23/12/2016 | 08h28 Atualizada em

Mais algumas horas e será Natal... Quanta ternura o Natal proporciona... Por uns instantes, a fraternidade se fortalece, os corações deixam a rispidez de lado, o sorriso estampa o rosto... Como é bom respirar o bem!



"No final do caminho me dirão: - E tu, viveste? Amaste? E eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes." (D. Pedro Casaldáliga).



Há dias em que o pensamento se agarra na autonomia e alcança distâncias imensuráveis. Faz um bem enorme dar asas e deixar a imaginação percorrer outros espaços. A vida sempre será o melhor conteúdo para toda e qualquer reflexão. É maravilhoso descobrir inclusive o óbvio. Há pessoas que são rígidas com os próprios pensamentos: tudo deve estar dentro de um formato pré-estabelecido. A liberdade é um dom extraordinário, uma forma de expandir a existência e delinear outros contornos para os próprios sonhos. Viver é uma escolha a ser confirmada diariamente. Não existe monotonia quando a vida é abraçada e celebrada nos pequenos feitos do cotidiano.



Os obstáculos podem ser transformados em oportunidades. O segredo se chama persistência. Um dia, porém, o caminho encontrará o seu final. Será o momento do encontro com a interioridade. Uma chance de confrontar-se com a própria essência, com o que existe de mais precioso: a sinceridade para consigo mesmo. As perguntas ressoarão: `E tu, viveste? Amaste?¿ Nesse momento não haverá espaço para justificativas e nem para as tradicionais desculpas.



O gesto grandioso se resumirá na apresentação do que vai no coração. Abrir o coração com os muitos nomes daqueles que o amor elegeu, tocou, ergueu, consolou e animou. Um misto de alegria e de paz é capaz de cessar as angústias e confirmar o quanto vale a pena viver e amar. Há corações que insistem em permanecer vazios. Há corações que amam. Não são poucos. Quantos corações maravilhosos são encontrados diariamente. Quanta alegria.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!