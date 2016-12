Frei Jaime Bettega 30/12/2016 | 08h34 Atualizada em

Dias de agradecimento... Lembranças, lutas empreendidas, esperanças que se refazem... Gente chegando e partindo... dias de maior expansividade... Viver é extraordinário!



"A sorte acorda cedo e dorme tarde." (Augusto Cury).



A maior de todas as sortes é estar vivo. Evidente que algumas coisas poderiam ser diferentes. Determinados resultados foram pensados e aguardados com outros desfechos. As constatações são muitas. A leitura da realidade é uma verdadeira colcha de retalhos. Os pontos de vista são incontáveis. A impressão é que todos são detentores da melhor solução. Há também os que cruzam os braços e desconhecem o conteúdo de outras retóricas: são ávidos por lamentações. Todos desejam e almejam um novo ano.



Os votos de sucesso acabam sendo a mais repetida das saudações. Porém, mangas arregaçadas, busca pelo conhecimento, persistência, silêncio e uma vontade sem fim de vencer devem anteceder tudo o que se entende por sucesso. Tem pessoas que sonham com facilidades. Dispensam o esforço, sem nenhuma consciência. Muitas pessoas não dão certo na vida unicamente por não entenderem a dinâmica da sorte: acordar cedo e dormir tarde! Claro que há intervalos e não faltará oxigênio.



A vida necessita de mais pique e menos pessimismo. Os tempos são outros. As margens de lucro estão em fase de encolhimento. É possível viver com menos. Muitos vivem tristes porque elegeram as coisas materiais como fonte de felicidade. Bom mesmo é viver com alegria. Ter muito ou ter pouco é relativo, se há encantamento pela vida. A paz sustenta, quando os obstáculos são insistentes. A fé reúne as forças que pareciam inexistentes. As oportunidades estão nas vitrines do mundo. Quanta sorte ter um coração habilitado para o amor.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!