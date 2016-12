Frei Jaime Bettega 26/12/2016 | 07h30 Atualizada em

Bom Dia! Algumas alegrias não cabem num dia apenas... Que lindo que é o Natal! Quantas saudações... quantos abraços... Uma inundação de sentimentos... Que o Natal respingue em todos os outros dias.

"Amizade não é uma coisa grande, são milhares de coisas pequenas."

Há momentos inesquecíveis e pessoas que se eternizam através desse maravilhoso sentimento: a amizade! Em alguns dias, o coração bate mais forte, as emoções extrapolam os limites, a saudade se intensifica. A vida é feita de variados sentimentos que inspiram a continuidade da trajetória e resgatam o desejo de viver com maior significado. Entre todos os laços que vão sendo construídos ao longo dos dias, um deles é visível e marcante: os laços de amizade. Encontrar-se com os amigos é uma possibilidade extraordinária de renovação da alegria. Em determinadas datas, brota do mais profundo do ser um desejo de estar próximo, de apertar junto ao peito sem a preocupação de findar esse exercício braçal.

A amizade é por demais expressiva para ser somente humana. Algo de divino se faz presente nessa química de amor. O interessante é que a amizade não é exigente: não necessita de grandes expressões. Não é o volume de um gesto que define as proporções de uma amizade. São milhares de pequenas coisas que eternizam esse sentimento tão necessário e que tanto bem faz. Os detalhes normalmente alimentam e sustentam o que é benéfico à alma. Na maior parte das vezes são invisíveis, mas deixam marcas, tocam profundamente, alegram sem cessar, provocam uma vontade enorme de continuar acreditando na vida. Que diariamente suba aos céus um hino de gratidão por tantos e inesquecíveis amigos. Sem eles, a vida seria menos encantadora.

Bênçãos! Paz & Bem! anta Alegria!