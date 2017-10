Vanius Corte deixa gerência regional do Ministério do Trabalho em Caxias

Troca 13/10/2017 | 13h24 Atualizada em

Vanius Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Caxias do Sul desde 2010, deixa o cargo a partir da segunda-feira. Assume a vaga Julio Cesar Goss. A portaria que faz a substituição foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira.

Ambos são servidores de carreira. Essa é uma exigência para a função. Vanius Corte seguirá como auditor fiscal. Ele diz que pediu para deixar o cargo de gerente porque discorda de posicionamentos do Ministério do Trabalho. Um exemplo é a Reforma Trabalhista, da qual Corte é contrário.

— Mesmo que seja um cargo mais administrativo que político, tu acabas representando o Ministério — afirma.