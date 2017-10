Terça é o último dia de inscrições para o Casamento Comunitário, em Caxias

Cidadania 09/10/2017 | 19h39 Atualizada em

Terça-feira é o último dia de inscrições para o Casamento Comunitário, em Caxias do Sul, que ocorre no dia 11 de novembro. Para se cadastrarem neste ano, os casais devem procurar o Serviço de Assistência Jurídica Gratuita (Saju) na Universidade de Caxias do Sul (UCS), das 14h às 21h), a União das Associações de Bairro (UAB), das 9h às 12h e das 14h às 18h, e os cartórios de registro civil, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h. A inscrição é gratuita. A celebração, que será realizada no ginásio 1 da Vila Olímpica da UCS, faz parte do programa Ronda da Cidadania do Judiciário.

Leia mais:

Confronto entre grupo rivais motiva mais um assassinato em Vacaria

Acidente deixa duas pessoas mortas na VRS-865, entre Picada Café e Presidente Lucena

Na última edição, em dezembro do ano passado, 147 casais confirmaram a união no Centro Esportivo do Serviço Social da Indústria (Sesi), no bairro Fátima. Eram homens e mulheres que recorreram ao serviço porque não tinham condições financeiras para comprar trajes e vestidos, pagar o cartório ou realizar a festa para convidados. Somente a taxa de registro de um casamento custa mais de R$ 170. Em 11 edições, a ação social oficializou o enlace de 800 casais.

Saiba mais

Informações: (54) 3218-2100

Documentação necessária: casal deve possuir renda de até três salários mínimos. Para solteiros, é preciso apresentar certidão de nascimento e documento de identidade, divorciados devem mostrar carteira de identidade, certidão de casamento com averbação do divórcio e comprovação de situação de bens; viúvos, carteira de identidade, certidão de casamento, certidão de óbito do ex-cônjuge, cópia do formal de partilha de deixou bens a partilhar. Menores, de 16 a 18 anos, devem apresentar autorização dos pais ou certidão de emancipação.