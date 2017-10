Temporal derruba árvores e destelha casas na Serra

Mau tempo 19/10/2017 | 06h47 Atualizada em

O mau tempo que atinge a região da Serra desde a madrugada desta quinta-feira causa transtornos em diversas cidades. Em Farroupilha uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Bortolo Grendene, no bairro Imigrante. Conforme informações do Corpo de Bombeiros da cidade, não houve vítimas. A equipe também recebeu, até as 7h, ao menos 10 chamados de destelhamentos em bairros distintos de Farroupilha: uma casa localizada na Rua Ernesto Fetter, no bairro Santa Catarina, teve as telhas arrancadas pelo vento. Nesta quinta, diferentes regiões do Estado estão sob risco de alagamentos, deslizamentos, ventania e trovoadas.

Houve queda de árvores na ERS-122, próximo à Curva da Morte. De acordo com o Grupo Rodoviário de Farroupilha, a pista não está bloqueada. A queda de uma árvore também bloqueou o trânsito perto da Ponte da Maestra, entre Flores da Cunha e Caxias do Sul, com interrupção no trânsito no sentido Flores-Caxias.

Em Caxias do Sul, os bombeiros registraram ao menos dois casos de destelhamento até as 7h30min: um no bairro Pôr do Sol e outro no Loteamento Victório Trez. Há registros também de queda de árvores nos bairros Desvio Rizzo, São Luiz e Universitário II. Em Veranópolis houve queda de árvores na BR-470. Nova Petrópolis também registrou queda de árvore em via pública, no bairro Vale Verde, mas ela foi removida ainda na madrugada.

Em Bento Gonçalves, a Polícia Rodoviária Federal recebeu ligações informando sobre árvores caídas na BR-470 após o início do temporal, inclusive, teve interdição próximo a Veranópolis — a situação foi resolvida por volta das 7h50min, quando o trânsito foi totalmente liberado.

Ventos de mais de 100 km/h atingiram o Rio Grande do Sul desde a noite de quarta-feira. Segundo previsão da Somar Meteorologia, a chuva deve permanecer na região da Serra até o final do dia. A frente fria que chegou pelo Uruguai permanecerá no Estado até, pelo menos, sábado.