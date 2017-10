Rodoviária de Caxias do Sul registra grande movimento no feriadão

Serra 12/10/2017 | 15h30 Atualizada em

Neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida, 14 ônibus extras foram disponibilizados na rodoviária de Caxias do Sul. Conforme a gerente, Francieli Lima, os destinos mais procurados são o litoral, a capital do Estado e as regiões nordeste e da campanha. Ainda segundo Francieli, o movimento supera o feriado de 2016, ano em que o 12 de Outubro foi comemorado na quarta-feira, não caracterizando assim feriadão.

A gerente da rodoviária também destaca que neste ano os passageiros anteciparam a compra das passagens, registrando um movimento maior na rodoviário desde a segunda-feira.